Голкиперы Шарыченков и Барулин перешли в «Нефтехимик»

Нижнекамск, Татария, , 12:04 — REGNUM Голкиперы Александр Шарыченков и Константин Барулин перешли в состав нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимик», сообщает 2 мая пресс-служба КХЛ.

Также известно, что соглашения игроков с клубом рассчитан на один год.

Константин Барулин до прихода в «Нефтехимик» с 2015 года играл за клуб «Сочи». В регулярном чемпионате прошедшего сезона он выиграл 15 из 30 матчей и не одержал ни одной победы в четырех матчах плей-офф

Александр Шарыченков также в прошлом сезоне выиграл в 15 матчах из 30, отражая 92,3% бросков по его воротам. В четырех матчах плей-офф отразил 86,5% бросков и показал коэффициент надежности 3,20.