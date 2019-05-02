Легкоатлетка из ЮАР Кастер Семеня проиграла дело против IAAF

Кейптаун, , 11:56 — REGNUM Олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня проиграла дело против Ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). C настоящего момента орган получил право устанавливать допустимый уровень тестостерона у спортсменок, передает BBC Sport.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил протест спортсменки против новых правил, по которым ей было установлено снизить уровень тестостерона или принимать участие в мужских соревнованиях. После вынесения приговора 28-летняя Семеня заявила, что «в IAAF ее постоянно и целенаправленно преследовали».

Совет ООН по правам человека постановил, что новые правила IAAF «необоснованные, губительные и унижающие», а министр спорта ЮАР назвал происходящее «нарушением прав человека».

Суд постановил, что дискриминация в отношении спортсменок с различиями в половом развитии была «необходимой, обоснованной и соизмеримой» для того, чтобы сохранить «гармоничность женской легкой атлетики».

«В течение десятилетия в IAAF пытались меня остановить, но это лишь делало меня сильнее. Решение суда не заставит меня отступить. Я вновь возвышусь и продолжу вдохновлять девушек и спортсменов в ЮАР и по всему миру», — заявила Cеменя.

Однако в суде заявили, что «практическая реализация постановлений может быть осложнена».

Семеня имеет право подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней.

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