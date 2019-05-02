«Авангард» заключил контракт с нападающим Потаповым

Омск, , 11:08 — REGNUM Хоккейный омский клуб «Авангард» объявил о подписании контракта с бывшим форвардом казанской команды «Ак Барс» Алексеем Потаповым, сообщает 2 мая официальный сайт «Авангарда».

Также сообщается, что соглашение между игроком и клубом заключено сроком на два года.

Отметим, в прошедшем сезоне Алексей Потапов сыграл за «Ак Барс» в 53 матчах и смог набрать в них 19 (9 шайб + 10 результативных передач) очков при показателе полезности «+21».

Напомним, до прихода в казанский клуб хоккеист играл за «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Всего хоккеист сыграл в КХЛ 399 матчей и набрал в них 81 (38 шайб + 43 результативные передачи) очко, а также заработал 187 минут штрафного времени.