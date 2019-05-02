Форвард «Каролины» Уильямс стал первой звездой дня в НХЛ

Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стал форвард «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс. Об этом 2 мая сообщается на сайте лиги.

Уильямс забросил победную шайбу в третьем матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2). Эта победа позволила «Каролине» повести в счёте в серии — 3:0.

Второй звездой стал голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп, который отразивший 27 из 29 бросков по своим воротам в матче с «Сент-Луис Блюз» (4:2).

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Замкнул тройку форвард «Каролины» Себастьян Ахо, который забил гол и отдал результативную передачу в игре с «Айлендерс».

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