Голкипер «Сент-Луиса» дал клюшкой по голове вратарю «Далласа»

Даллас, США, , 10:50 — REGNUM Голкипер хоккейной команды «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон нанес удар по голове вратарю команды «Даллас Старз» Бену Бишопу в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ нынешнего сезона между двумя клубами.

Под занавес второго периода Биннингтон сначала ударил по голове капитана команды соперника Джейми Бенна, а затем направился к скамейке команды «Даллас», чтобы ударить по голове клюшкой Бишопа.

Капитан «Далласа» вступился за последнего и в результате произошедшего Бенн получил две минуты штрафного времени, а Биннингтон заработал двойной малый штраф.

Отметим, это не первый подобный инцидент с участием Бишопа.