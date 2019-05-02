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Голкипер «Сент-Луиса» дал клюшкой по голове вратарю «Далласа»

Спорт

Инцидент произошел в конце второго периода

Даллас, США, 2 мая 2019, 10:50 — REGNUM  Голкипер хоккейной команды «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон нанес удар по голове вратарю команды «Даллас Старз» Бену Бишопу в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ нынешнего сезона между двумя клубами.

Под занавес второго периода Биннингтон сначала ударил по голове капитана команды соперника Джейми Бенна, а затем направился к скамейке команды «Даллас», чтобы ударить по голове клюшкой Бишопа.

Капитан «Далласа» вступился за последнего и в результате произошедшего Бенн получил две минуты штрафного времени, а Биннингтон заработал двойной малый штраф.

Отметим, это не первый подобный инцидент с участием Бишопа.

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