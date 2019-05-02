Французский клуб пошутил над достижением Месси

Ним, Франция, , 10:44 — REGNUM Французский клуб «Ним» пошутил над достижением нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который забил 600 голов за каталонский клуб. Об этом сообщается на странице «Нима» в Twitter.

«600 голов и ни одного в наши ворота», — говорится в сообщении французского клуба.

Отметим, что «Ним» выступает в высшем дивизионе чемпионата Франции. После 34 туров клуб идёт на девятом месте в турнирной таблице, имея в активе 46 очков и отставая от зоны Лиги чемпионов на 18 баллов. В последний раз «Ним» играл в еврокубках в сезоне 1996/97.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лионель Месси забил свой 600-й гол за «Барселону» в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

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