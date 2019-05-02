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«Валенсия» хочет выкупить права на Черышева после окончания срока аренды

Спорт

Руководство «Валенсии» хочет сохранить Черышева в своей команде

Валенсия, Испания, 2 мая 2019, 10:30 — REGNUM  Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может остаться в клубе после окончания срока аренды. Об этом сообщает Super Deporte.

По информации издания, руководство «Валенсии» хочет сохранить футболиста в своей команде и выкупить права на него, которые принадлежат «Вильярреалу».

Отмечается, что руководство «Валенсии» провело переговоры с агентом игрока Хинесом Карвахалем.

В текущем сезоне Черышев сыграл за «Валенсию» 41 матч, в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

В апреле у Черышев получил повреждение связок правого колена и большеберцовой кости, из-за чего вынужден пропустить остаток сезона.

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