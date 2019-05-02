Четверг, 2 Мая 2019 года
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СМИ: Монти Уильямс может стать главным тренером «Финикса»

Спорт

Сам 47-летний специалист ещё не решил, где бы он хотел продолжить свою карьеру

Финикс , США, 2 мая 2019, 10:31 — REGNUM  Помощник главного тренера Баскетбольной команды «Филадельфия Сикерс» Монти Уильямс близок к заключению контракта на пост главного наставника команды «Финикс Санз», сообщил 2 мая в своем Twitter журналист Марк Стейн.

При этом сам 47-летний специалист ещё не решил, где бы он хотел продолжить свою карьеру и в настоящее время «Санз» ждет от него ответа.

Также, как сообщалось в СМИ, ранее Уильямс проводил встречи с представителями команды «Лос-Анджелес Лейкерс», которые также ищут нового главного тренера, однако не сделали специалисту какого-то конкретного предложения.

Отметим, клуб «Финикс Санз» закончил прошлый сезон на последнем, пятнадцатом месте в западной конференции НБА, одержав в 82 матчах регулярного сезона только 19 побед.

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Баскетбол
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