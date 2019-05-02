«Брешия» вышла в Серию А спустя восемь лет

Брешиа, Италия, , 09:29 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Брешия» досрочно выиграл Серию В и вышел в Серию А. «Брешия» обыграла «Асколи» в матче 34-го тура со счётом 1:0.

«Брешия» набрала 66 очков в турнирной таблице и гарантировала себе как минимум второе итоговое место.

Отметим, что в последний раз «Брешия» играла в Серии А восемь лет назад, в сезоне 2010/11.

Добавим, что за вторую путёвку в высший дивизион итальянского футбола борются «Лечче», у которого в активе 63 очка, и «Палермо», набравший 59 очков.

Читайте также: Победителем Кубка Бельгии стал клуб второго дивизиона «Мехелен»