Четверг, 2 Мая 2019 года
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«Брешия» вышла в Серию А спустя восемь лет

Спорт

«Брешия» досрочно выиграла Серию В

Брешиа, Италия, 2 мая 2019, 09:29 — REGNUM  Итальянский футбольный клуб «Брешия» досрочно выиграл Серию В и вышел в Серию А. «Брешия» обыграла «Асколи» в матче 34-го тура со счётом 1:0.

«Брешия» набрала 66 очков в турнирной таблице и гарантировала себе как минимум второе итоговое место.

Отметим, что в последний раз «Брешия» играла в Серии А восемь лет назад, в сезоне 2010/11.

Добавим, что за вторую путёвку в высший дивизион итальянского футбола борются «Лечче», у которого в активе 63 очка, и «Палермо», набравший 59 очков.

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