Москва, , 09:35 — REGNUM Говорить, что в нынешней национальной мужской сборной России по хоккею слишком много звезд, — это большое заблуждение, считает заслуженный тренер России Владимир Плющев. Его слова приводит 2 мая Russia-Hockey.

«Это большое заблуждение, когда кто-то говорит, что в команде слишком много звезд. Наоборот, мастеров много не бывает, чем их больше, тем лучше и тренеру, и команде», — заявил специалист, отвечая на вопрос не слишком ли много звезд в нынешней российской сборной.

По мнению специалиста, тут главным является то, насколько этим сможет воспользоваться тренерский состав в плане психологии и расстановки игроков по звеньям.

Также Плющев считает, что большие ожидания от звездных игровых звеньев хоккеистов сродни гаданию на хоккейной гуще, так как это реальная игра, а не компьютерная, когда в последней можно набрать себе звезд и гарантировано выиграть.

«В хоккее все намного сложнее, есть масса командных деталей и человеческих нюансов. Надо ждать и смотреть, соберется и состоится ли эта команда», — отметил заслуженный тренер России.

Отметим, Владимир Плющев является заслуженным тренером России, который с 200 года успешно работал с молодежными составами российской сборной по хоккею, также был главным треном национальной сборной в 2002—2003 году.