СМИ: хавбек «Тоттенхэма» Эриксен согласовал условия контракта с «Реалом»

Лондон, , 09:11 — REGNUM Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен согласовал условия личного контракта с мадридским «Реалом». Об этом сообщает AS.

По информации издания, стороны согласовали условия договора, по которому зарплата игрока существенно вырастет. Теперь «Реалу» предстоит обсудить переход футболиста с руководством «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» не намерены расставаться с Эриксеном, полузащитника они оценили более чем в €200 млн.

Напомним, Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 33 матчах Английской премьер-лиги, в которых забил семь голов и 12 результативных передач.

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