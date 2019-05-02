Ронни О'Салливан закончит сезон в статусе лидера после ЧМ по снукеру

Лондон, , 09:03 — REGNUM Англичанин Ронни О'Салливан, являющийся пятикратным чемпионом мира по снукеру (разновидность биллиарда — прим. ИА REGNUM ), завершит нынешний сезон лидером мирового рейтинга.

Первое место О'Салливану позволило занять поражение его ближайшего конкурента представителя Австралии Нила Робертсона в четвертьфинальном матче с шотландцем Джоном Хиггинсом на чемпионате мира. Австралиец мог занять первое место в мировом рейтинге только в случае своей победы.

Кроме О'Салливана на первую строчку рейтинга могли претендовать его соотечественники Марк Селби и Марк Уильямс, однако они уже выбыли из дальнейшей борьбы на мировом первенстве.

Отметим, О'Салливан возглавил мировой рейтинг в конце марта 2019 года, когда сместил с этой позиции Марка Селби, занявшего неё в начале февраля 2019 года.