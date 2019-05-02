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УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Спорт

В число претендентов вошли Лионель Месси, Луис Суарес, Донни ван де Бек и Френки де Йонг

Ньон, Швейцария, 2 мая 2019, 08:49 — REGNUM  Названы имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В число претендентов включены нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес, а также хавбеки «Аякса» Донни ван де Бек и Френки де Йонг.

Месси оформил дубль в матче с «Ливерпулем», Суарес в этой же игре отметился одним голом. Донни ван де Бек забил победный гол в матче с «Тоттенхэмом».

Напомним, первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов прошли 30 апреля и 1 мая. Ответные игры состоятся 7 и 8 мая.

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