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СМИ: ЦСКА может продать Фернандеса в случае не попадания в Лигу чемпионов

Спорт

Клуб не хочет продавать игрока в клуб РПЛ, чтобы не усиливать конкурентов

Москва, 2 мая 2019, 08:54 — REGNUM  Футбольный московский клуб ЦСКА может расстаться со своим бразильско-российским защитником Марио Фернандесом во время летнего трансферного окна, сообщает 2 мая портал «Еврофутбол»

По данным источника, московская команда пойдет на такое решение в случае непопадания в Лигу чемпионов, и чтобы избежать возможных финансовых потерь.

При этом клуб не хочет продавать игрок в один из клубов Российской премьер-лиги, чтобы этим не усиливать конкурентов.

Отметим, в текущем сезоне 28-летний защитник сыграл в составе красно-белых в 24 матчах и забил в них один гол, а также сделал пять результативных передач.

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Футбол
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