СМИ: ЦСКА может продать Фернандеса в случае не попадания в Лигу чемпионов

Москва, , 08:54 — REGNUM Футбольный московский клуб ЦСКА может расстаться со своим бразильско-российским защитником Марио Фернандесом во время летнего трансферного окна, сообщает 2 мая портал «Еврофутбол»

По данным источника, московская команда пойдет на такое решение в случае непопадания в Лигу чемпионов, и чтобы избежать возможных финансовых потерь.

При этом клуб не хочет продавать игрок в один из клубов Российской премьер-лиги, чтобы этим не усиливать конкурентов.

Отметим, в текущем сезоне 28-летний защитник сыграл в составе красно-белых в 24 матчах и забил в них один гол, а также сделал пять результативных передач.