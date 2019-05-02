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СМИ: Голкипером «Анжи» Дюпиным интересуются «Урал» и «Тамбов»

Спорт

Вратарь провел пять матчей «на ноль» в нынешнем сезоне

Махачкала, 2 мая 2019, 08:30 — REGNUM  К вратарю футбольного махачкалинского клуба «Анжи» проявляют интерес сразу несколько российских команд, сообщает 2 мая «Матч ТВ».

По данным источника, у 31-летним голкипера уже есть приглашение от екатеринбургской команды «Урал», а также в его услугах заинтересован ещё один клуб Российской Премьер-лиги.

Кроме этого, на вратаря имеет виды лидер футбольной национальной лиги «Тамбов», который намерен с его помощью усилить свою линию голкиперов в премьер-лиге.

Отметим, в текущем сезоне Дюпин сыграл 27 матчей за «Анжи» в чемпионате России, попустив в них 45 мячей и 5 проведя пять игр «на ноль».

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Футбол
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