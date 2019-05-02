«Портленд» сравнял счёт в серии с «Денвером»

Денвер, США, 2 мая 2019, 07:59 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Денвер Наггетс» во втором матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 97:90.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Си Джей Макколлум, набравший 20 очков.
Таким образом, «Портленд» сравнял счёт в серии — 1:1. Следующий матч состоится 4 мая.
«Денвер Наггетс» (Денвер) — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (Портленд) — 90:97 (23:28, 12:22, 29:28, 26:19).
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