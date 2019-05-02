В матче с «Ливерпулем» Месси забил свой 600-й гол за «Барселону»

Барселона, Испания, , 07:36 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил свой 600-й гол за каталонский клуб. Месси оформил дубль в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Капитан «Барселоны» отметился первым результативным ударом на 75-й минуте, добив в пустые ворота отскочивший от перекладины мяч. Дубль он сделал на 82-й минуте, поразив «девятку» ворот соперника со штрафного удара.

Отметим, что Месси сыграл в составе «Барселоны» 683 матча. Свой первый гол за каталонский клуб он забил ровно 14 лет назад — 1 мая 2005 года в ворота клуба «Альбасете».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Барселона» одержала победу над «Ливерпулем» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 3:0.

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