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«Даллас» обыиграл «Сент-Луис» с двумя передачами Радулова, счет в серии 2-2

Спорт

4:2 в матче в пользу «Далласа», 2-2 в серии

«Даллас» обыиграл «Сент-Луис» с двумя передачами Радулова, счет в серии 2-2
Lisa Gansky
Джейсон Спецца в составе хоккейного клуба «Даллас Старз»

Даллас, США, 2 мая 2019, 07:50 — REGNUM  Хоккейный клуб «Даллас Старз» уверенно обыграл хоккеистов «Сент-Луис Блюз» в четвертом матче второй серии плей-офф Кубка Стэнли нынешнего сезона.

Встреча прошла на льду «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Счет в матче был открыт российским нападающим «Сент-Луиса» Владимиром Тарасенко, который удачно реализовал большинство на 6-й минуте. Однако затем удача перешла на сторону хозяев и до конца второго периода они смогли четырежды безответно поразить ворота соперника. Отличились Джейсон Дикинсон (12-я), Джейсон Спецца (20-я в большинстве), Йон Клингберг (30-я) и Роопе Хинц (38-я).

В конце третьего периода коллега Тарасенко по клубу Роберт Томас сумел сократить счет на одну шайбу (54-я).

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился в матче двумя результативными передачами.

Отметим, после этой победы счет в серии второго раунда плей-офф между «Далласом» и «Сент-Луисом» стал 2−2. Следующий матч пройдет Сент-Луисе 4 мая и начнется в 4:30 мск.

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