Четверг, 2 Мая 2019 года
08:32:31 МСК

Два очка Радулова помогли «Далласу» сравнять счёт в серии с «Сент-Луисом»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:2

Два очка Радулова помогли «Далласу» сравнять счёт в серии с «Сент-Луисом»
Jeff Attaway
Арена «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе

Даллас, США, 2 мая 2019, 07:28 — REGNUM  «Даллас Старз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в четвёртом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Далласа» голы забили Джейсон Дикинсон, Джейсон Спецца, Йон Клинберг и Роопе Хинц. Российский форвард Александр Радулов отметился двумя результативными передачами.

В составе «Сент-Луиса» точные броски на счету нападающих Владимира Тарасенко и Роберта Томаса.

Таким образом, «Даллас» сравнял счёт в серии — 2:2. Следующий матч команды проведут 4 мая.

«Даллас Старз» (Даллас) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 4:2 (2:1, 2:0, 0:1).

Читайте также: «Каролина» выиграла у «Айлендерс» третий матч подряд

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить