Два очка Радулова помогли «Далласу» сравнять счёт в серии с «Сент-Луисом»

Даллас, США, , 07:28 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в четвёртом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Далласа» голы забили Джейсон Дикинсон, Джейсон Спецца, Йон Клинберг и Роопе Хинц. Российский форвард Александр Радулов отметился двумя результативными передачами.

В составе «Сент-Луиса» точные броски на счету нападающих Владимира Тарасенко и Роберта Томаса.

Таким образом, «Даллас» сравнял счёт в серии — 2:2. Следующий матч команды проведут 4 мая.

«Даллас Старз» (Даллас) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 4:2 (2:1, 2:0, 0:1).

Читайте также: «Каролина» выиграла у «Айлендерс» третий матч подряд