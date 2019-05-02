Калинская и Кужмова вышла в полуфинал турнира в Праге в парном разряде

Прага, , 07:08 — REGNUM Российская теннисистка Анна Калинская, играющая в паре с Викторией Кужмовой из Словакии, вышла в полуфинал турнира в Праге.

В четвертьфинальном матче они обыграли японско-австралийскую пару Мия Като и Сторм Сэндерс. Встреча, продолжавшаяся 1 час 20 минут, завершилась со счётом 6:4, 1:6, 10:5.

Калинская и Кужмова два раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету их соперниц один эйс, три ошибки на подаче и три реализованных брейка.

Отметим, что действующими чемпионками турнира являются Николь Мелихар из США и Квета Пешке из Чехии.

Читайте также: Вихлянцева обыграла Потапову во втором круге турнира в Праге