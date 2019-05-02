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Вихлянцева обыграла Потапову во втором круге турнира в Праге

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 7:5

Прага, 2 мая 2019, 06:59 — REGNUM  Российская теннисистка Наталья Вихлянцева одержала победу над соотечественницей Анастасией Потаповой во втором круге турнира в Праге. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 18 минут, завершилась со счётом 6:4, 2:6, 7:5.

Вихлянцева ни разу не подала навылет, допустив девять двойных ошибок, и реализовала шесть брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйса, пять ошибок на подаче и шесть брейков.

В четвертьфинале турнира Вихлянцева сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

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