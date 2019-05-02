«Каролина» выиграла у «Айлендерс» третий матч подряд

Роли, США, , 06:53 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Каролины» дубль оформил нападающий Теуво Терявяйнен, ещё по шайбе забросили Джастин Фолк, Джастин Уильямс и Себастьян Ахо. В составе «Айлендерс» точные броски на счету защитника Девона Тэйвза и нападающего Джоша Бейли.

Отметим, что в составе «Каролины» после долгого перерыва на лёд вышел российский нападающий Андрей Свечников, который получил травму после драки с Александром Овечкиным.

Таким образом, «Каролина» выиграла третий подряд матч и упрочила преимущество в серии — 3:0. Следующий матч команды проведут 4 мая.

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0).

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