Форвард «МЮ» Лукаку пропустит остаток сезона из-за травмы

Лондон, , 07:30 — REGNUM Бельгийский нападающий футбольного клуба Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку вынужден будет пропустить остаток текущего сезона по причине травмы, сообщает 2 мая The Times.

Футболист получил травму колена в матче 36-го тура АПЛ с другой лондонской командой «Челси» (ничья 1:1).

Согласно данным издания, игрок продолжил игру после консультации с командными медиками, а после матча почувствовал боль в подколенном сухожилии.

Отметим, бельгиец перешел в состав «МЮ» летом 2017 года. В текущем сезоне сыграл за клуб в 32 матчах и отметился в них 12 голами и результативной передачей. «МЮ» по итогам 36 туров находится на шестом месте турнирной таблицы АПЛ и ему не хватает трех очков до позиции, с которой можно выступать в Лиге чемпионов.