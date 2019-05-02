«Монако» и «Ренн» сыграли вничью в матче чемпионата Франции

Рен, Франция, , 06:30 — REGNUM «Ренн» сыграл вничью с «Монако» в матче 34-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 2:2.

К девятой минуте матча «Ренн» вёл в счёте с разницей в два мяча, дубль оформил полузащитник Адриен Эну. «Монако» смог отыграться во втором тайме благодаря дублю нападающего Радамеля Фалькао.

На сегодняшний день «Ренн» занимает 11-е место в чемпионате Франции, на счету команды 44 очка в 34 матчах. «Монако» идёт на 16-м месте, имея в активе 33 очка после 34 игр.

Читайте также: ПСЖ проиграл «Монпелье» в чемпионате Франции