Бой Саида Нурмагомедова на турнире UFC в Риме отменен

Махачкала, , 07:20 — REGNUM Поединок с участием российского бойца смешанного стиля (ММА) Саида Нурмагомедова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Рио-де-Жанейро отменен, сообщил 2 мая представитель команды спортсмена.

«Саид получил травму. Бой отменен», — цитирует ТАСС слова члена команды Саида Нурмагомедова.

На турнире UFC в Рио-де-Жанейро, который состоится 11 мая, Саид Нурмагомедов должен был выступить в поединке с бразильцем Раони Барселосой.

Отметим, Саид Нурмагомедов выступает в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг) и свой последний бой он провел на турнире UFC Fight Night 144 в феврале 2019 года, и тогда он одержал победу над представителем Бразилии Рикардо Рамоса. Всего на счету спортсмена теперь два поединка в UFC и в обоих он одержал победу.