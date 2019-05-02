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Шарапова из-за травмы снялась с турнира WTA в Риме

Спорт

Спортсменка продолжает восстанавливаться от травмы плеча

Рим, 2 мая 2019, 07:19 — REGNUM  Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от участия в теннисном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдет в Риме со 2 по 20 мая.

Шарапова вынуждена была снятся по причине травмы плеча, от которой она продолжает восстанавливаться в настоящее время. Место российской теннисистки на турнире займет словацкая спортсменка Виктория Кужумова.

Отметим, последний раз Шарапова выходила на корт в январе 2019 года на турнире в Санкт-Петербурге, где одержала верх в первом круге соревнования над представительницей Австралии Дарьей Гавриловой и затем также вынуждена была сняться в турнире из-за травмы. Теннисистка в настоящий момент находится на 28-м месте рейтинга WTA.

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