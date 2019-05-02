«Каролина» переиграла с крупным счетом «Айлендерс» и ведет в серии 3-0

Роли, США, , 07:19 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» нанёс поражение команде «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче второй серии плей-офф НХЛ нынешнего сезона.

Встреча прошла на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и завершилась победой хозяев со счетом 5:2.

Голы в составе победителей на счету оформившего в матче дубль Тейво Теравайнена (7-я и 60-я минуты), Джастина Фолка (32-я), Джастина Уильямса (51-я) и Себастьяна Ахо (60).

У «Айлендерс» голами отметились Девон Тэйвз (9-я) и Джошуа Бэйли (35-я).

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 12 минут 13 секунд и за это время не отметился никакими результативными действами. Это первый выход Свечникова на лед после драки с российским капитаном команды «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче первой серии плей-офф, в результате которой Свечников получил сотрясение мозга и смог покинуть лед только с помощью медиков и товарищей по команде.

Отметим, по итогам встречи «Каролина» ведет в серии со счетом 3−0. Следующая игра пройдет 4 мая также в Роли и начнется в 02:00 мск.