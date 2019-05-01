Сборная России уступила Швеции в рамках Евротура

Стокгольм, , 18:55 — REGNUM Сборная России по хоккею на выезде уступила команде Швеции в первом матче Евротура, который пройдет с 1 по 5 мая. Встреча, проходившая 1 мая на «Эрикссон Глоб-Арене» в Стокгольме, завершилась со счетом 4:6.

В составе хозяев площадки голевыми действиями отметились Луи Эрикссон (дубль), Юаким Нюгорд, Маркус Крюгер, Оскар Линдблом и Марио Кемпе. У проигравших шайбы забросили Александр Елесин, Сергей Андронов, Михаил Григоренко и Никита Кучеров.

Отметим, что второй матч на турнире подопечные Ильи Воробьева проведут 4 мая против сборной Финляндии. Хоккейная битва пройдет в чешском Брно.

Как передавало ИА REGNUM, с 10 по 26 мая в Словакии пройдёт чемпионат мира (ЧМ) по хоккею.

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