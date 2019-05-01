Василевский сыграет против сборной Швеции в первом матче Евротура

Москва, , 13:31 — REGNUM Ворота сборной России по хоккею в матче против команды Швеции будет защищать Андрей Василевский. Об этом сообщил журналистам главный тренер сборной Илья Воробьёв.

«Против шведов сыграет Василевский», — сказал Воробьёв.

Напомним, чешский этап Еврохоккейтура состоится с 1 по 5 мая. В первом матче сборная России сыграет против Швеции. Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 10 по 26 мая в Словакии.

Добавим, что Василевский прибыл в расположение сборной России после того, как «Тампа-Бэй Лайтнинг» прекратил борьбу за Кубок Стэнли.

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