Василевский сыграет против сборной Швеции в первом матче Евротура

Москва, 1 мая 2019, 13:31 — REGNUM Ворота сборной России по хоккею в матче против команды Швеции будет защищать Андрей Василевский. Об этом сообщил журналистам главный тренер сборной Илья Воробьёв.
«Против шведов сыграет Василевский», — сказал Воробьёв.
Напомним, чешский этап Еврохоккейтура состоится с 1 по 5 мая. В первом матче сборная России сыграет против Швеции. Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 10 по 26 мая в Словакии.
Добавим, что Василевский прибыл в расположение сборной России после того, как «Тампа-Бэй Лайтнинг» прекратил борьбу за Кубок Стэнли.
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