Окленд, США, 1 мая 2019, 13:25 — REGNUM
Баскетболист «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден получил повреждение глаза в матче с «Голден Стэйт Уорриорз». Видео эпизода опубликовано в YouTube.
Эпизод произошёл в середине первой четверти второго матча серии между «Хьюстоном» и «Голден Стэйт». Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин ненамеренно ударил Хардена рукой в лицо, из-за чего тот получил рваную рану левого века.
После этого Харден ушёл в раздевалку, однако вернулся на паркет в середине второго периода.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Голден Стэйт» одержал победу над «Хьюстоном» со счётом 115:109.