Окленд, США, , 13:25 — REGNUM

Баскетболист «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден получил повреждение глаза в матче с «Голден Стэйт Уорриорз». Видео эпизода опубликовано в YouTube.

Эпизод произошёл в середине первой четверти второго матча серии между «Хьюстоном» и «Голден Стэйт». Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин ненамеренно ударил Хардена рукой в лицо, из-за чего тот получил рваную рану левого века.

После этого Харден ушёл в раздевалку, однако вернулся на паркет в середине второго периода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Голден Стэйт» одержал победу над «Хьюстоном» со счётом 115:109.