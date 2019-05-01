Вашингтон, США, , 13:14 — REGNUM

Официальный протокол баскетбольного матча, в котором центровой Уилт Чемберлен набрал 100 очков, продан с аукциона за $214 тыс. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что на протоколе матча оставил автограф и сам баскетболист Уилт Чемберлен. Начальная цена лота составляла $100 тыс.

Протокол с автографом Чемберлена хранился у статистика, который вёл его во время матча. Однако после его смерти вдова подарила документ другу, который выставил раритет на аукцион.

Напомним, выступавший за «Филадельфию Уорриорз» Чемберлен набрал 100 очков в матче с «Нью-Йорк Никс». Это произошло 2 марта 1962 года. М завершилась со счётом 169:147 в пользу «Филадельфии».