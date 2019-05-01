«Ювентус» готов предложить Икарди пятилетний контракт

Турин, Италия, , 12:40 — REGNUM Туринский «Ювентус» готов предложить контракт нападающему миланского «Интера» Мауро Икарди. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Танкреди Палмери.

Отмечается, что «Ювентус» предложил Икарди контракт на пять лет с зарплатой €8,5 млн в год.

Ранее сообщалось, что на Икарди претендуют такие клубы как «Наполи», «Атлетико» и ПСЖ.

Напомним, из-за конфликта с клубом Икарди полтора месяца не играл за команду и был лишён капитанской повязки.

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