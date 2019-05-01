Нападающий «Лестера» Окадзаки летом покинет клуб

Лестер, Великобритания, , 12:28 — REGNUM Нападающий «Лестера» Синдзи Окадзаки покинет клуб после завершения сезона 2018/19. Об этом сообщает 90min.com.

По словам Окадзаки, в «Лестере» видят в нём не нападающего, а полузащитника. Поэтому он принял решение перейти в клуб, где ему позволят играть в нападении.

Напомним, Окадзаки играет за «Лестер» с 2015 года. В составе команды он стал чемпионом Англии в сезоне 2015/16. Ранее он выступал за такие клуб как «Штутгарт» и «Майнц».

Читайте также: «Лестер» разгромил «Хаддерсфилд»