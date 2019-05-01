«Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов

Барселона, Испания, , 12:21 — REGNUM «Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Барселоне 1 мая.

В четвертьфинале турнира «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед». Оба матча завершились победой каталонцев — 1:0 и 3:0.

«Ливерпуль» выбил из борьбы португальский «Порту». После победы в Англии (2:0) «Ливерпуль» одержал гостевую победу со счётом 4:1.

Отметим, что в последний раз «Барселона» и «Ливерпуль» встречались только в 2007 году. В 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» на выезде одержал победу со счётом 2:1. «Барселона» выиграла в ответном матче со счётом 1:0. Тогда «Ливерпуль» прошёл дальше благодаря «гостевым» голам и дошёл до финала турнира.

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