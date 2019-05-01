Колумбус, США, , 12:06 — REGNUM

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 1 мая сообщается на сайте лиги.

Бобровский отразил 36 из 37 бросков в матче с «Бостон Брюинз», что позволило «Коламбусу» выиграть со счётом 2:1 и выйти вперёд в серии.

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Первой звездой дня стал нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр, который оформил хет-трик в матче против «Колорадо Эвеланш» (4:2)

Замкнул тройку форвард «Сан-Хосе» Тимо Майер, забивший гол и отдавший две результативные передачи в игре с «Колорадо».

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