Главным тренером «Ак Барса» стал Дмитрий Квартальнов

Казань, , 12:00 — REGNUM Казанский «Ак Барс» назначил главным тренером команды Дмитрия Квартальнова. Об этом 1 мая сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение с тренером подписано по схеме «1+1» — на один год с возможностью автоматического продления по итогам сезона 2019/20.

В тренерский штаб Квартальнова в «Ак Барсе» вошли Павел Зубов, Игорь Горбенко, а также тренеры вратарей Ари Мойсанен и Сергей Абрамов и тренер по физической подготовке Нормундс Силиньш.

Напомним, ранее Квартальнов возглавлял такие клубы, как ярославский «Локомотив», московский ЦСКА, а также «Сибирь» и «Северсталь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пост главного тренера «Ак Барса» покинул Зинэтула Билялетдинов, под руководством которого клуб трижды выигрывал Кубок Гагарина — в 2009, 2010 и 2018 годах.

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