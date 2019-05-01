Главным тренером «Ак Барса» стал Дмитрий Квартальнов

Казань, 1 мая 2019, 12:00 — REGNUM Казанский «Ак Барс» назначил главным тренером команды Дмитрия Квартальнова. Об этом 1 мая сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что соглашение с тренером подписано по схеме «1+1» — на один год с возможностью автоматического продления по итогам сезона 2019/20.
В тренерский штаб Квартальнова в «Ак Барсе» вошли Павел Зубов, Игорь Горбенко, а также тренеры вратарей Ари Мойсанен и Сергей Абрамов и тренер по физической подготовке Нормундс Силиньш.
Напомним, ранее Квартальнов возглавлял такие клубы, как ярославский «Локомотив», московский ЦСКА, а также «Сибирь» и «Северсталь».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пост главного тренера «Ак Барса» покинул Зинэтула Билялетдинов, под руководством которого клуб трижды выигрывал Кубок Гагарина — в 2009, 2010 и 2018 годах.
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