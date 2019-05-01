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25-летний немецкий тренер возглавил сборную Швеции вместо Пихлера

Спорт

Лукас ранее работал ассистентом Пихлера

Стокгольм, 1 мая 2019, 11:45 — REGNUM  25-летний немецкий тренер Йоханнес Лукас сменил Вольфганга Пихлера на посту главного тренера сборной Швеции по биатлону. Об этом сообщает SVT.

Лукас ранее работал ассистентом Пихлера, который тренировал сборную Швеции с апреля 2015 года.

В январе 2019 года Пихлер заявил о намерении покинуть пост главного тренера сборной Швеции. Он сказал, что вероятным местом его работы станет Олимпийский комитет Швеции.

Напомним, Пихлер являлся главным тренером женской сборной России по биатлону с 2011 по 2014 год.

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