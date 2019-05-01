Москва, , 11:31 — REGNUM

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов завершит карьеру после того, как проведёт ещё три боя. Об этом заявил отец бойца Абдулманап Нурмагомедов, сообщает Оctagon TV.

«Хабиб проведет три боя. Раз он решил таким образом, значит, мы согласны с ним», — сказал отец Нурмагомедова.

Он также отметил, что если бы канадский боец Жорж Сен-Пьер не завершил карьеру, то Хабиб провёл бы ещё четыре поединка.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов выступает в MMA с 2008 года. Он является чемпионом UFC в лёгком весе. Всего он провёл 27 боев, в которых не потерпел ни одного поражения.

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