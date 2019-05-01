«Фортуна» заинтересована в аренде Смолова

Дюссельдорф, Германия, , 11:13 — REGNUM Футбольный клуб «Фортуна» из Дюссельдорфа заинтересован в услугах нападающего московского «Локомотива» Фёдора Смолова. Об этом сообщает Express.

Отмечается, что «Фортуна» планирует арендовать футболиста в летнее трансферное окно. «Локомотив» при этом может согласиться на трансфер.

Сам футболист ранее форвард заявлял о желании играть в одном из ведущих европейских чемпионатов.

Напомним, Смолов перешёл в «Локомотив» из «Краснодара» летом 2018 года за €9 млн. В текущем сезоне он сыграл в 20 матчах чемпионата России, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

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