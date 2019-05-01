WADA представит новый доклад по РУСАДА 15 и 16 мая

Москва, , 10:40 — REGNUM Новый доклад о Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) будет представлен на заседании исполкома и совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщается на сайте WADA.

Доклад будет представлен 15 и 16 мая. Он будет опираться на данные, которые были извлечены из московской антидопинговой лаборатории. Отмечается, что процесс аутентификации этих данных близок к завершению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, РУСАДА завершило процесс передачи допинг-проб из московской лаборатории в WADA.

Напомним, в январе 2019 года WADA сохранило статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.

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