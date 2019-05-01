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«Автомобилист» объявил об уходе 11 хоккеистов

Спорт

Игроки покидают клуб в связи с истечением срока контрактов

Екатеринбург, 1 мая 2019, 10:18 — REGNUM  Екатеринбургский «Автомобилист» объявил об уходе 11 хоккеистов. Об этом сообщается на сайте клуба.

Команду покидают голкипер Владимир Сохатский, защитники Станислав Егоршев, Кирилл Лямин, Кирилл Кольцов и Георгий Мишарин.

Также из клуба уходят форварды Стефан Да Коста, Франсис Паре, Евгений Грачёв, Илья Крикунов, Евгений Чесалин и Денис Казионов.

Все игроки покидают клуб в связи с истечением срока контрактов. Кроме того, из клуба уходит тренер вратарей Альберт Ширгазиев, вместо которого будет работать Константин Власов.

Напомним, в сезоне 2018/19 «Автомобилист» выиграл Восточную конференцию КХЛ. В Кубке Гагарина команда дошла до полуфинала, где уступила «Салавату Юлаеву».

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