Министерство просвещения предложило изучать ПДД с детсада

Москва, 1 мая 2019, 10:39 — REGNUM Правила дорожного движения должны изучаться детьми со детского сада, считают в Министерстве просвещения Российской федерации.
«Ребенок должен освоить правила дорожного движения и получить навыки безопасного передвижения, начиная с дошкольного возраста», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
Также в министерстве напомнили о том, что в преддверии летних каникул и в майские праздники необходимо обратить особое внимание на соблюдение детьми ПДД. Для этого ведомством разработаны и высланы во все регионы России три соответственные памятки, предназначенные для учителей, родителей и детей.
Кроме этого, в министерстве проводятся курс повышения квалификации для сотрудников образовательных организаций по федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013—2020 годах».
И ещё в министерстве считают, что освоение детьми ПДД должно проходить постепенно, а родители должны подавать своим детям личный соответственный пример, не нарушая правила.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее МЧС РФ призвало граждан России к соблюдению правил пожарной безопасности в праздничные и выходные дни.