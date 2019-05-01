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«Каролина» обменяла защитника Фокса в «Рейнджерс»

Спорт

Взамен «Харрикейнс» получили право выбора на драфте

Роли, США, 1 мая 2019, 10:09 — REGNUM  Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» обменяла защитника сборной США Адама Фокса в «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Взамен «Харрикейнс» получили право выбора во втором раунде драфта 2019 года, а также в третьем раунде драфта 2020 года.

Отметим, что на драфте 2016 года Фокс был выбран клубом «Калгари Флэймз». В 2018 году права на игрока перешли «Каролине».

Добавим, что Фокс является победителем молодёжного чемпионата мира 2017 года в составе сборной США. Кроме того, он также стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2018 года.

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