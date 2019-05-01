«Авангард» объявил об уходе четверых хоккеистов

Омск, , 09:03 — REGNUM Из омского «Авангарда» уйдут сразу четверо иностранных хоккеистов. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что команду покинут вратарь Карри Рямё, а также нападающие Давид Деарне, Виктор Стольберг и Максим Тальбо.

В прошедшем сезоне Деарне сыграл 58 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 28 (7+21) очков. В плей-офф на его счету 18 матчей и семь голевых передач.

Стольберг провёл 29 матчах в регулярке, забросив семь шайб и отдав четыре передачи. В плей-офф на его счету 5 (3+2) очков в 18 матчах.

Тальбо принял участие в 42 играх регулярного чемпионата и набрал 10 (4+6) очков. В его активе 2 (1+1) очка в пяти матчах розыгрыша Кубка Гагарина.

Напомним, в сезоне 2018/19 по итогам регулярного чемпионата «Авангард» занял четвёртое место в Восточной конференции. В Кубке Гагарина команда смогла дойти до финала, в котором уступила московскому ЦСКА.

Читайте также: «Северсталь» продлила контракт с нападающим Монаховым