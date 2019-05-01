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«Голден Стэйт» одержал вторую победу над «Хьюстоном»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 115:109

Окленд, США, 1 мая 2019, 08:40 — REGNUM  «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» во втором матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 115:109.

Самыми результативными игроками матча стали форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант и защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравшие по 29 очков.

Таким образом, «Голден Стэйт» упрочил преимущество серии — 2:0. Следующий матч состоится 5 мая.

«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — 115:109 (29:20, 29:29, 24:26, 33:34).

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