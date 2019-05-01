Милуоки, США, 1 мая 2019, 08:23 — REGNUM
«Милуоки Бакс» одержал победу над «Бостон Селтикс» во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 123:102.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов.
Таким образом, «Милуоки» сравнял счёт в серии — 1:1. Следующий матч состоится 4 мая.
«Милуоки Бакс» (Милуоки) — «Бостон Селтикс» (Бостон) — 123:102 (25:30, 34:25, 39:18, 25:29).
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