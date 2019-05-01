Хет-трик Кутюра позволил «Сан-Хосе» выйти вперёд в серии с «Колорадо»

Денвер, США, , 07:41 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Сан-Хосе» хет-трик оформил нападающий Логан Кутюр, ещё одна шайба на счету Тимо Майера. В составе «Колорадо» отличились Натан Маккиннон и Мэттью Ньето.

Таким образом, «Сан-Хосе» вышел вперёд в серии — 2:1. Следующий матч команды проведут 3 мая.

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 2:4 (0:2, 1:0, 1:2).

Читайте также: «Коламбус» обыграл «Бостон» в третьем матче и вышел вперёд в серии