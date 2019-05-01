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«Коламбус» обыграл «Бостон» в третьем матче и вышел вперёд в серии

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Колумбус, США, 1 мая 2019, 06:53 — REGNUM  «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Коламбуса» шайбы забросили нападающие Бун Дженнер и Мэтт Дюшейн. У «Бостона» точный бросок на счету форварда Джейка Дебраска.

Таким образом, «Коламбус» вышел вперёд в серии — 2:1. Следующий матч команды проведут 3 мая.

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

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