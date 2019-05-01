Кузнецова обыграла Бузэрнеску на турнире в Праге

Прага, 1 мая 2019, 06:45 — REGNUM Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу над представительницей Румынии Михаэлой Бузэрнеску в первом круге турнира в Праге. Встреча, продолжавшаяся 1 час 26 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:2.
Кузнецова один раз подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала четыре брейк-пойнта. На счету её соперницы один эйс, три ошибки на подаче и один брейк.
Во втором турнира Кузнецова сыграет со швейцарской теннисисткой Хиль Белен Тайхман.
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