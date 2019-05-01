Вихлянцева одержала победу над Плишковой на турнире в Праге

Прага, 1 мая 2019, 06:41 — REGNUM Российская теннисистка Наталья Вихлянцева одержала победу над представительницей Чехии Кристиной Плишковой в первом круге турнира в Праге. Встреча, продолжавшаяся 1 час 16 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Вихлянцева четыре раза подала навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовала два брейк-пойнта. На счету её соперницы четыре эйса и одна ошибка на подаче.
Во втором турнира Вихлянцева сыграет с другой российской теннисисткой Анастасией Потаповой.
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